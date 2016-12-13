Более 50 тысяч человек подали заявки на получение «дальневосточного гектара»

В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50930 заявлений, из них 11551 заявление подано в первые дни февраля – с начала старта третьего этапа программы «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России.

Наибольшим спросом среди граждан пользуются земельные участки, расположенные на территориях Приморского края – 12853, Республики Саха (Якутия) – 11160 и Сахалинской области – 5308.

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Дальневосточный гектар

С начала третьего этапа поступило более 1,7 тыс. заявок от приморцев. Хабаровчане подали почти 1,1 тыс. заявок. Из Москвы и Московской области пришла 661 заявка, из Республики Саха (Якутия) - свыше 500 заявлений. Более 500 заявлений подали в Сахалинской области. Свыше 200 заявок прислали петербуржцы. Более 100 заявок поступило из Свердловской области.

Спросом пользуются коллективные заявки, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений. Таких заявок поступило более 5 тысяч. Больше всего коллективных заявлений зафиксировано в Республике Саха (Якутия) – более 2,5 тысячи.