О трансплантации эмбрионов расскажут сахалинцам алтайские животноводы

Животноводы из Алтайского края прибыли на Сахалин, чтобы провести обучающий семинар с сахалинскими ветеринарами, сообщает департамент информационной политики правительства Сахалинской области.

Сегодня гости проведут занятия по разведению крупного рогатого скота и внедрению трансплантации эмбрионов в животноводстве.

В составе делегации - генеральный директор ОАО «Барнаульское» и директор ООО «Ассоциация МясПлем Алтая» Владимир Плешаков, директор ООО «Колос» Сергей Бенслер и генеральный директор ООО «Лебяжье» Евгений Егоров.

- В животноводстве Алтайского края мясное скотоводство определено одним из основных приоритетов. ООО «Ассоциация МясПлем Алтая» является центром, который оказывает хозяйствам профессиональную помощь в подборе и реализации племенных животных и внедрении самых современных технологий, - рассказала начальник управления племенного животноводства профильного агентства Сахалинской области Елена Страковская.

Также представители Алтайского края посетят совхозы «Комсомолец», «Корсаковский», «Соколовский», КФХ «АПИС», увидят, как адаптировался к сахалинским условиям скот, завезенный из их хозяйств, и поделятся с островными специалистами опытом в организации содержания, кормления и разведения крупного рогатого скота мясного направления продуктивности.

В 2016 году между хозяйствами Сахалина и Алтайского края было налажено активное сотрудничество, в рамках которого в островной регион доставлено более 400 голов скота герефордской и казахской белоголовой пород. 20 голов чистокровных бычков-производителей - из ООО «Лебяжье», 120 телок - из ООО «Колос». В «Барнаульском» в рамках племенной работы приобретено более тысячи доз семени быков-производителей герефордской и абердин-ангусской пород.