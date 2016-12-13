Яичный дефицит на Сахалине устранят в ближайшее время
Дефицит куриного яйца на Сахалине возник из-за модернизации цехов птицефабрики «Островная». Глава региона Олег Кожемяко потребовал устранить нехватку продукции у глав двух профильных региональных ведомств – минсельхоза и минторга.
Сегодня дефицит составляет порядка 50 тысяч штук в сутки. Недопоставки ощущаются в отношении самых востребованных и доступных по цене продуктов – столовых и диетических яиц. По итогам рабочего совещания выяснилось, что снижение объемов произошло из-за модернизации двух цехов. В итоге птицефабрика «Островная», обычно закрывающая 85% потребностей сахалинцев, уменьшила количество выпускаемой продукции. А остальные региональные производители не смогли оперативно ликвидировать возникший дефицит.
«Островная» в последние годы стабильно наращивала объемы производства, к тому же не повышала цены на продукцию. Поэтому поставки из других регионов почти прекратились.
В январе 2017 года птицефабрика выпустила 8,2 млн яиц. В январе 2016 года - 9,8 млн. План февраля 2017 года – 6,6 млн яиц (февраль 2016 года – 10,2 миллиона).
- Вам следовало заранее спрогнозировать эту ситуацию и принять необходимые меры. Вы не предусмотрели замещение выпадающих объемов продукции поставками из других регионов по приемлемой цене. Сегодня жители области справедливо возмущаются, что дешевого яйца в продаже нет, зато дорогую продукцию с различными добавками можно купить без проблем, - упрекнул Олег Кожемяко глав ведомств - сельскохозяйственного и торгового. Олег Кожемяко потребовал срочно принять необходимые меры, чтобы исправить ситуацию.
Министр сельского хозяйства Михаил Кузьменко сообщил, что птицефабрика с 7 февраля уже намерена остановить производство дорогих яиц, чтобы выпускать более дешевые. Кроме этого, предприятие планирует нарастить объем продаж столовых яиц в своей торговой сети. Там из-за отсутствия надбавок продукт стоит максимально дешево – 58 рублей за десяток.
Помимо этого, в областном министерстве торговли и продовольствия решили наладить поставки яиц из Красноярского, Хабаровского краев и Кемерово. Глава ведомства Инна Павленко сообщила, что только на прошлой неделе в область ввезли 958 тысяч штук, еще столько же – в пути.
- Сегодня ведется разгрузка партии объемом 210 тысяч яиц. Минимальная отпускная цена материкового яйца – 66 рублей. К ней следует прибавить торговую наценку 15%, плюс транспортные расходы. Разрыв между производством и потребностями рынка будет закрыт за счет поставок из-за пределов области, - сообщила Павленко.
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