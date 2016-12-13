Яичный дефицит на Сахалине устранят в ближайшее время

Дефицит куриного яйца на Сахалине возник из-за модернизации цехов птицефабрики «Островная». Глава региона Олег Кожемяко потребовал устранить нехватку продукции у глав двух профильных региональных ведомств – минсельхоза и минторга.

Сегодня дефицит составляет порядка 50 тысяч штук в сутки. Недопоставки ощущаются в отношении самых востребованных и доступных по цене продуктов – столовых и диетических яиц. По итогам рабочего совещания выяснилось, что снижение объемов произошло из-за модернизации двух цехов. В итоге птицефабрика «Островная», обычно закрывающая 85% потребностей сахалинцев, уменьшила количество выпускаемой продукции. А остальные региональные производители не смогли оперативно ликвидировать возникший дефицит.

«Островная» в последние годы стабильно наращивала объемы производства, к тому же не повышала цены на продукцию. Поэтому поставки из других регионов почти прекратились.

Кстати В январе 2017 года птицефабрика выпустила 8,2 млн яиц. В январе 2016 года - 9,8 млн. План февраля 2017 года – 6,6 млн яиц (февраль 2016 года – 10,2 миллиона).