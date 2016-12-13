Молодогвардейцы предлагают сахалинцам и курильчанам признаться в любви к островам

Сахалинское региональное отделение «Молодой гвардии» запускает интернет-флешмоб, в рамках которого всем пользователям Интернета предлагают размещать в соцсетях фотографии, посвященные Сахалину и Курилам – с хэштегами #ЛюблюКурилы и #ЛюблюСахалинКурилы.

Цель акции – привлечь внимание жителей других регионов страны и мира к уникальному региону, рассказать о его достопримечательностях, природе, его людях, перспективах развития, туристском потенциале.

- Наш регион - единственная в стране область на островах. Мы любим наш край и верим в его будущее. Мы любим и уважаем наших соседей, но также мы любим и свою землю. Присоединяйтесь к нам! – обращаются молодогвардейцы к сахалинцам.