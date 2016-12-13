В Томари назвали имя лучшего молодого педагога

Педагоги в рамках соревнований рассказывали о мотивах выбора профессии, давали открытые уроки и обсуждали актуальные проблемы сферы образования.

По итогам состязаний победу одержала педагог-психолог средней школы №2 Томари Антонина Кушнирук. Теперь она наряду с другими молодыми педагогами района получила возможность выйти на областной этап конкурса, который пройдёт в двадцатых числах февраля.

Антонина Кушнирук

- Согласитесь, всегда приятно, когда начинаешь свою педагогическую карьеру с побед в таких профессиональных конкурсах, - отметила председатель жюри конкурса, руководитель районного отдела образования Татьяна Дё. – «Педагогический дебют» – это эффективная площадка для демонстрации накопленного педагогического опыта. И у каждого участника в эти дни была возможность показать все свои знания и умения. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что наши педагоги – знающие и творческие люди, несмотря на небольшой опыт работы.

Всех участников наградили грамотами, цветами и ценными подарками.