Сахалинский фестиваль «Зеленый калейдоскоп» пройдет в 20-й раз

Юбилейный региональный детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп» состоится в Южно-Сахалинске 12-16 апреля.

По информации пресс-службы центра «Родник», он проводится ежегодно с 1998 года совместно с областным министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.Подготовкой фестиваля занимается оргкомитет, в состав которого входят специалисты областной универсальной научной библиотеки, Дворца детского и юношеского творчества, областного Института развития образования, волонтеры «Родника» - творческие педагоги, студенты, старшеклассники. Поддержку оказывают министерства образования, культуры и архивного дела, СМИ и коммерческие компании.

Главной целью фестиваля организаторы позиционируют обмен опытом и развитие сотрудничества детских групп области, продвижение через творческие формы идеи сохранения природы островного края, формирование экологической культуры населения.

На праздничном массовом мероприятии команды выступают с различными конкурсными программами. Они представляют визитку и экологическую постановку, большую кругосветку, социальный видеоролик и защищают экопроекты. Кроме этого, участников ждут творческие мастерские, выставки, игры на знакомство и сплочение, концерт-подарок и многое другое.

Каждый год на фестиваль собираются около 100 островных школьников. Всего за 19 лет его участниками стали около 3 тыс. человек в составе более 200 команд из всех районов Сахалина и Курил.

ХХ фестиваль символично проходит в Год экологии и особо охраняемых природных территорий и 70-летия островного региона. В этом же году исполняется 20 лет фестивалю и 30 лет экоцентру «Родник». Форум организаторы посвятили теме «ЭкоЮбилей», и он будут проходить в течение пяти дней.

Завершением фестиваля станет награждение победителей. В разных номинациях все команды получают дипломы, грамоты и призы, а также возможность стать участниками летних полевых эколагерей «Родник».

Всем желающим необходимо подать заявки на участие до 13 марта.

Справки по телефонам: (4242) 76-27-13, 8-962-581-87-13.