Кредитный портфель Россельхозбанка в МСБ составил 505 млрд рублей

В 2016 году АО «Россельхозбанк» направил на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса свыше 294 млрд рублей, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании.

Кредитный портфель банка в данном сегменте составил 505 млрд рублей. Россельхозбанк уделяет особое внимание вопросам развития малого и среднего бизнеса и оказывает финансовую поддержку клиентам из различных отраслей экономики. За время своей деятельности Россельхозбанк направил свыше 2,4 трлн рублей кредитных ресурсов предприятиям малого и среднего бизнеса.

Банк планомерно работает над совершенствованием условий и продуктовой линейки для предприятий этого сектора. В январе текущего года Россельхозбанк первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ о реализации постановления правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и ИП, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке». Банк приступил к реализации нового механизма выдачи займов.