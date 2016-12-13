В Южно-Сахалинске завершился клубный чемпионат области по пинг-понгу

По информации регионального минспорта, за две путевки в III лигу борьбу вели южно-сахалинские команды «Виктория», «Браво», «Торнадо», «Чайзер» и «Кристалл», а также холмский «Импульс».

Фаворитом четвертой лиги стала «Виктория», которая показала хорошие бойцовские качества и уверенно одержала пять побед над своими соперниками. Десять очков принесли команде не только первое место, но и возможность играть в III дивизионе. Отличную игру показали Вячеслав Вон, Юрий Сон, Игорь Ха и Юрий Ким. Вторую путевку в лигу рангом выше завоевала команда «Импульс» в составе Алика Кима, Владимира Юрьева, Николая Лахмытко, Александра Вакуленко, Олега Бахметьев. В очном споре они уступили лишь победителям турнира. Тройку призеров с тремя результативными встречами замкнул «Чайзер». В составе сборной бронзовые медали завоевали Владимир Брынцев, Эйлад Айтбаев и Ким Ден Ху.