В «Субботнике против рака» участвовали более 200 южносахалинцев

По информации регионального минздрава, первичную диагностику по семи заявленным направлениям прошли 229 сахалинцев. При этом у 69% пациентов выявлены воспалительные процессы, хронические болезни и доброкачественные образования, требующие наблюдения и лечения, а пять человек направлены на дополнительное обследование с подозрением на онкозаболевания.

По мнению главврача КДЦ Олега Саяпина, потребность в подобных профилактических мероприятиях высока.

– Когда отрылась предварительная запись, все администраторы работали в авральном режиме, и списки (мы заранее уточнили у специалистов максимальное число пациентов, которых они смогут принять) были сформированы всего за пару часов. Поэтому такие проанонсированные массовые мероприятия, в том числе в субботние дни, мы намереваемся организовывать регулярно. В своевременной диагностике заинтересованы и медики, и пациенты: ведь большинство патологий, выявленных на ранних стадиях, успешно поддаются лечению. Это касается и онкологических, и иных заболеваний, - рассказал главврач.

В целом формат предварительной записи, по мнению руководства КДЦ, себя оправдал. Людям не пришлось толкаться в очереди с раннего утра, не было конфликтов и споров – все спокойно приезжали на прием к специалистам к назначенному времени.

В день субботника также можно было пройти комплексное обследование Центра здоровья – узнать свой уровень холестерина и глюкозы в крови, получить оценку по состоянию сердца и сосудов, функций дыхания, измерить артериальное и внутриглазное давление.