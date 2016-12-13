В «Субботнике против рака» участвовали более 200 южносахалинцев
В консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска подвели итоги недавнего «Субботника против рака».
По информации регионального минздрава, первичную диагностику по семи заявленным направлениям прошли 229 сахалинцев. При этом у 69% пациентов выявлены воспалительные процессы, хронические болезни и доброкачественные образования, требующие наблюдения и лечения, а пять человек направлены на дополнительное обследование с подозрением на онкозаболевания.
По мнению главврача КДЦ Олега Саяпина, потребность в подобных профилактических мероприятиях высока.
– Когда отрылась предварительная запись, все администраторы работали в авральном режиме, и списки (мы заранее уточнили у специалистов максимальное число пациентов, которых они смогут принять) были сформированы всего за пару часов. Поэтому такие проанонсированные массовые мероприятия, в том числе в субботние дни, мы намереваемся организовывать регулярно. В своевременной диагностике заинтересованы и медики, и пациенты: ведь большинство патологий, выявленных на ранних стадиях, успешно поддаются лечению. Это касается и онкологических, и иных заболеваний, - рассказал главврач.
В целом формат предварительной записи, по мнению руководства КДЦ, себя оправдал. Людям не пришлось толкаться в очереди с раннего утра, не было конфликтов и споров – все спокойно приезжали на прием к специалистам к назначенному времени.
В день субботника также можно было пройти комплексное обследование Центра здоровья – узнать свой уровень холестерина и глюкозы в крови, получить оценку по состоянию сердца и сосудов, функций дыхания, измерить артериальное и внутриглазное давление.
На этажах работали волонтеры – студенты Сахалинского базового медицинского колледжа, которые помогали проводить анкетирование пациентов, с целью выявления индивидуальных рисков по развитию онкологических заболеваний. В день субботника и накануне сахалинцы заполнили более сотни таких анкет.
- Некоторые отказывались: говорили, меньше знаешь – лучше спишь, - поделился студенты-медики. – Но большинство, узнавая, что, по итогам тестирования пациентов с высокими рисками будут приглашать на дополнительно обследование, охотно заполняли скрининговые анкеты.
Помимо студентов колледжа к мероприятию присоединились и школьники – волонтеры из организации «Открытые сердца», действующей на базе южно-сахалинской школы №6. На улицах города дети раздавали прохожим буклеты, посвященные Всемирному дню борьбы с раком, с информацией о факторах риска и симптомах онкологических заболеваний.
Фото регионального минздрава
Комментарии