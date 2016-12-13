Чиновников Южно-Сахалинска в феврале ждет антикоррупционная проверка

В феврале чиновников областного центра ждет антикоррупционная проверка, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве.

Впоследствии аналогичные контрольные мероприятия пройдут и в других районах Сахалина и Курил. Информация об этом прозвучала на заседании коллегии регионального следственного управления СК РФ. Участники совещания, среди которых был и губернатор региона Олег Кожемяко, обсудили итоги работы ведомства в 2016 году, а также обозначили задачи на ближайшую перспективу. В качестве одной из основных прозвучала тема борьбы с коррупцией. Правоохранители продолжают выявлять казнокрадов и мздоимцев среди чиновников. По итогам прошлого года в суды области направлено 50 уголовных дел с коррупционной составляющей.

- Среди них дела в отношении руководителя одного из управлений исправительной колонии №1, получившего крупную взятку, а также должностных лиц МФЦ, которые путем обмана похитили более 37 млн рублей, - уточнил руководитель следственного управления Александр Заболиченко.

Меры по искоренению коррупционных проявлений принимают и власти региона. Регулярно проверяется информация о доходах, расходах и имуществе служащих как регионального, так и муниципального уровня. В 2016 году, например, замечания и выговоры были вынесены в адрес трех чиновников. А заместитель главы администрации Ногликского городского округа и вовсе лишился должности.

- Одним из наиболее привлекательных для коррупционеров направлений являются государственные закупки. И здесь мы также последовательно наводим порядок. В целом по результатам проведения процедур областных закупок в 2016 году удалось сэкономить 2,2 млрд рублей. Сейчас централизуются закупки продуктов питания и лекарственных средств в учреждениях здравоохранения, что позволит снизить их стоимость на 10-20 процентов, - отметил в своем выступлении губернатор.

Он также добавил, что областные власти намерены повышать эффективность взаимодействия с правоохранительными органами, и в частности со следственным комитетом. В прошлом году, например, специальные соглашения с ведомством заключили министерство здравоохранения и агентство по труду и занятости. Предусматривается обмен важной информацией, напрямую затрагивающей жизни и благополучие людей.

- Безусловно, мы должны своевременно реагировать на все выявляемые нарушения. В том числе это касается и фактов несвоевременной выплаты заработной платы. Правительство области, совместно с правоохранительными органами, принимает необходимые меры для решения этого вопроса. В результате в регионе сохраняется динамика по сокращению задолженности. Убежден, что необходимо более жестко, вплоть до уголовного преследования, реагировать на действия недобросовестных работодателей, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Как отметили на совещании, в 2016 году в Сахалинской области было возбуждено 27 уголовных дел, связанных с задержкой в выплате зарплаты. Потерпевшим на стадии предварительного следствия выплачена задолженность в размере более 66 млн рублей.