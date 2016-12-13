В Южно-Сахалинске вспомнят жертв расстрела в Воскресенском соборе

В третью годовщину расстрела в Воскресенском соборе Южно-Сахалинска монахини Людмилы (Пряшниковой) и Владимира Запорожца 9 февраля состоятся поминальные богослужения.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в островной епархии, их возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. По завершении службы будет совершена панихида по погибшим. Затем от Воскресенского собора планируется выезд на место захоронения погибших (городское кладбище №3, недалеко от Христофоровки). Поехать могут все желающие. На могилах будет совершена лития. Памятные богослужения посетит сын убиенной монахини Людмилы – игумен Филарет (Пряшников), ныне клирик Санкт-Петербургской митрополии.

Начало божественной литургии в соборе Воскресения Христова в 08:00.

Напомним, трагическое событие произошло 9 февраля 2014 года. Вооружённый сотрудник ЧОП «Центурион» ворвался в Воскресенский собор и стал стрелять в людей, находившихся в храме. Жертвами стали монахиня Людмила (Пряшникова) и прихожанин Владимир Запорожец, шесть человек получили ранения.