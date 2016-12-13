Группа ВТБ снижает ставки на ипотеку в новостройках

ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по кредитам на покупку недвижимости в новостройках.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании, до 31 марта 2017 года устанавливается единая базовая ставка, не зависящая от размера первоначального взноса и срока кредита, в размере 12,5% годовых (при условии комплексного страхования).

Предложение актуально во всех регионах присутствия банка ВТБ24 и ВТБ. В рамках программы к базовой процентной ставке применяются действующие в банке дисконты, например, скидка для зарплатных клиентов, специальные условия в рамках совместных программ с ключевыми партнерами и другие предложения банка.