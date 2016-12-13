В Углегорск прилетели щуры

Снежная и суровая зима в Углегорском районе заметно уменьшила число птиц, которые в прошлые годы боролись с голодом с помощью ягод рябины.

Однако, как сообщают журналисты газеты «Углегорские новости», деревья в городе практически до февраля стояли нетронутыми. И вот на минувшей неделе в райцентр прилетели щуры.

Эта птица относится к отряду воробьиных из семейства вьюрковых. Она крупнее воробья (примерно как снегирь) с толстым, коротким, чуть крючковатым клювом, что легко позволяет ей срывать ягоды рябины. Хвост у пернатого тёмно-серой или чёрной окраски, достаточно длинный, с небольшим вырезом (уголком) на конце. У самцов голова, спина и грудь малиновые, брюшко серое, крылья и хвост тёмно-бурые, на крыльях узкие белые полоски. У самок и молодых птиц вместо малинового цвета серовато-жёлтый.