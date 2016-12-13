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7 февраля 14:16 / Экономика / Курилы / билеты   2  

Стартовали онлайн-продажи билетов на теплоходы до Курил

Онлайн-продажи билетов на морской транспорт с Сахалина до Курил и обратно стартовали с 7 февраля. Островной регион первым внедрил подобные услуги в России.

7 февраля в правительстве области состоялась пресс-конференция, на которой, помимо журналистов, присутствовали и туроператоры. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Геннадий Котликов, а также разработчик ресурса продаж, гендиректор ООО «Р-групп» Евгений Чуприн рассказали о новой услуге.

Котликов отметил: онлайн-продажи билетов на междугородние автобусные маршруты в области разрабатывали еще с 2015 года. Теперь порядка 10-25% пассажиров пользуются именно таким способом покупки при поездках в Шахтерск, Невельск, Холмск, а также в Ноглики и Оху. Теперь пришло время заняться и морскими перевозками.

- Основная задача, которая была поставлена министерству губернатором, – уйти от тех проблем, которые обозначили жители Курил. В частности, это перекупка билетов втридорога. Внедрение онлайн-продаж позволит избежать необоснованных наценок, сделает услугу доступной в любое время дня и ночи без общения с кассиром, - пояснил он.

Разработкой ресурса занялась хабаровская компания, которая и внедрила на Сахалине интернет-продажи автобусных билетов. Участникам пресс-конференции, что называется, вживую показали, насколько прост и удобен новый ресурс. Для того чтобы приобрести билет, нужно зайти на платформу https://rfbus.ru – федеральную систему автобусных касс. Далее выбрать нужное направление – порты Южно-Курильска, Малокурильского, Курильска, дату, категорию каюты и место в ней, заполнить данные и оплатить заказ удобным способом.

- Первые две недели электронный билет лучше распечатать и принести на посадку, пока сотрудники морских портов не освоились с новой услугой. А затем будет достаточно лишь паспорта, как и при авиаперелетах, - пояснил Чуприн.

На портале можно оформить обратный билет, посмотреть расписание, цены, наличие свободных мест. Глубина продаж – 2 месяца. Однако услуги бронирования нет, билеты нужно выкупать. В случае, если поездка отменилась, стоимость можно вернуть, инструкция на этот счет на сайте также имеется. Если за проездной документ нужно отчитаться, то его требуется распечатать, а на судне поставить отметку о его использовании.

- Еще одним плюсом системы является перспектива развития агентских продаж, таких как «Мойрейс», «Билетур» и пр. Этот вопрос также будет прорабатываться, - рассказал Чуприн.

Котликов отметил: Сахалин – первопроходец по созданию и внедрению такой системы на территории РФ в части морских перевозок. В будущем, возможно, на удобную платформу онлайн-продаж присоединятся и компании-перевозчики из соседних регионов – Магадана, Приморья, Камчатки.

Сахалинские туроператоры положительно высказались в отношении новой услуги. Не секрет, что ранее именно проблемы с приобретением билетов в оба конца не позволяли организовывать приезд групп на Курилы из других российских регионов. Теперь проблема снята. В министерстве также пообещали, что появившееся недавно расписание морских перевозок до конца года останется неизменным. Единственным исключением станет небольшая летняя корректировка нескольких рейсов из-за реализации программы по безвизовым обменам между Курилами и Японией, однако на даты прибытия в конечные пункты это не отразится.

- Мы стараемся идти навстречу пассажирам, будем работать над улучшением услуги. В дальнейших планах - запуск онлайн-продаж на направлении Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск. Услуга, скорее всего, появится уже в первой половине 2017 года. Общее понимание с перевозчиком имеется, работа с ним уже ведется, - рассказал Котликов.

Теги  Покупки Курилы Билеты
Автор текста и фото: Светлана Коцубинская

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Комментарии


Действительно -конец...Гипанис уходит в ремонт. Сев-Кур в пролёте(((
анонимно 7 февраля 20:03
Наконец-то
анонимно 7 февраля 17:56

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