Стартовали онлайн-продажи билетов на теплоходы до Курил

Онлайн-продажи билетов на морской транспорт с Сахалина до Курил и обратно стартовали с 7 февраля. Островной регион первым внедрил подобные услуги в России.

7 февраля в правительстве области состоялась пресс-конференция, на которой, помимо журналистов, присутствовали и туроператоры. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Геннадий Котликов, а также разработчик ресурса продаж, гендиректор ООО «Р-групп» Евгений Чуприн рассказали о новой услуге.

Котликов отметил: онлайн-продажи билетов на междугородние автобусные маршруты в области разрабатывали еще с 2015 года. Теперь порядка 10-25% пассажиров пользуются именно таким способом покупки при поездках в Шахтерск, Невельск, Холмск, а также в Ноглики и Оху. Теперь пришло время заняться и морскими перевозками.

- Основная задача, которая была поставлена министерству губернатором, – уйти от тех проблем, которые обозначили жители Курил. В частности, это перекупка билетов втридорога. Внедрение онлайн-продаж позволит избежать необоснованных наценок, сделает услугу доступной в любое время дня и ночи без общения с кассиром, - пояснил он.

Разработкой ресурса занялась хабаровская компания, которая и внедрила на Сахалине интернет-продажи автобусных билетов. Участникам пресс-конференции, что называется, вживую показали, насколько прост и удобен новый ресурс. Для того чтобы приобрести билет, нужно зайти на платформу https://rfbus.ru – федеральную систему автобусных касс. Далее выбрать нужное направление – порты Южно-Курильска, Малокурильского, Курильска, дату, категорию каюты и место в ней, заполнить данные и оплатить заказ удобным способом. - Первые две недели электронный билет лучше распечатать и принести на посадку, пока сотрудники морских портов не освоились с новой услугой. А затем будет достаточно лишь паспорта, как и при авиаперелетах, - пояснил Чуприн.