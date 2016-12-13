Эпидемия гриппа и ОРВИ на Сахалине регистрируется только в Охе

Эпидемия гриппа и ОРВИ на Сахалине на 7 февраля зарегистрирована только в Охинском районе, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк на еженедельном брифинге.

В настоящее время там ограничено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в помещениях. Противоэпидемический режим усилен в поликлиниках. На карантин закрыто восемь образовательных учреждений.

За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 4 тыс. 665 новых случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости составил 95,7 на 10 тыс. населения. Карантин объявлен в 11-х классах школы села Сокол Долинского района и в дошкольном отделении школы в Аниве.

- Повышенная заболеваемость обычно протекает в течение 5–6 недель, мы находимся в этой ситуации пять недель. Уже отмечается появление возбудителя гриппа В, который обычно проявляет себя в конце эпидемического сезона, - сказала Ковтонюк.

Но расслабляться пока рано, ситуация стабильная, но не настолько, чтобы говорить о снижении заболеваемости, добавила заместитель директора лечебного департамента министерства здравоохранения Сахалинской области Ирина Хегай.

Повышенный уровень заболеваемости связан прежде всего с превышением эпидемических порогов среди детей до шести лет. Это наблюдается как в целом по области, так и по Южно-Сахалинску. Ирина Хегай обратила внимание на группу малышей до двух лет – среди них заболеваемость самая высокая.

- Они менее всего защищены как собственным иммунитетом, так и вакцинацией против гриппа. Лишь 22% малышей такого возраста привиты от гриппа. В следующем году мы будем более плотно заниматься детьми этого возраста, будем лучше информировать родителей о необходимости прививок, - сказала Хегай.

Она напомнила, что в период обострения заболеваемости больные не должны ходить в места общественного скопления людей, при симптомах ОРВИ они должны своевременно обращаться за медицинской помощью, выполнять предписания врачей. Если болеет кто-то в семье, необходимо максимально разделить больных и здоровых членов семьи.

Хегай рассказала, что за прошедшие сутки в приёмное отделение областной детской больницы обратились 48 раз, из них 18 детей госпитализировали, еще 18 обращений, которые не требовали неотложной помощи или госпитализации, поступили после 21:00.

- Никто из этих 18 детей не нуждался в неотложной помощи. Родители забывают, что у ребёнка есть режим, который родители своими действиями нарушают. Когда ребёнок болеет, режим должен соблюдаться более жёстко. Представьте, что после 21:00 пришло 18 детей, и все они ждали приёма в то время, когда должны были уже спать. Это дополнительная нагрузка на больной организм ребёнка. Родители об этом забывают, - сказала Хегай.

По ее словам, в регионе сделано всё для того, чтобы ребёнка можно было обследовать в условиях поликлиники в рабочее время. Многие службы сейчас работают до 19:00.