Гитарист-виртуоз Евгений Финкельштейн выступил в Южно-Сахалинске

Гитарист с мировым именем Евгений Финкельштейн пригласил сахалинцев в путешествие по музыкальным эпохам.

Профессор государственной классической академии им. Маймонида вышел на сцену лучших концертных залов Москвы, Петербурга, Вены, Берлина и других уголков мира. А 6 февраля маэстро вместе со струнным квартетом Lactea Via Quartet выступил в киноконцертном зале «Комсомолец» в островной столице.

Лауреаты международных конкурсов подарили сахалинским ценителям классической музыки композиции XVI–XIX веков. На концерте из двух отделений прозвучали шедевры Возрождения, барокко, раннего романтизма.

– Не покривлю душой, если скажу, что эта музыка в высшей степени красивая. Прекраснее уже сложно сотворить, – говорит Евгений Финкельштейн. – Кажется, что композиторов, которые жили сотни лет тому назад, от нас отделяет так многое. Но во все времена люди любили, страдали, радовались, как и мы сегодня. Человеческие переживания нашли удивительно точное отражение в музыке тех эпох.

Маэстро начал с гитарного соло Марена Марэ, кого современники называли ангелом за его наполненную светом и нежностью музыку. Продолжилось музыкальное путешествие исполнением концертов великих итальянцев – Антонио Вивальди и Никколо Паганини. Но московские музыканты открыли сахалинской публике и не столь широко известные имена. – В эпоху Возрождения жил король лютни – Джон Доуленд. Долгое время считалось, что музыка этого английского композитора понятна только ограниченному кругу ценителей. А не так давно известный певец Sting записал целый альбом по композициям Доуленда. И все сказали: «Ах, как красиво!..» – рассказывает маэстро. Чарующий звук струн в сочетании с филигранной техникой игры показали многогранность классической гитары. Инструмент то уверенно подчинял другие струнные, то гармонично растворялся в камерном ансамбле. На Сахалине Евгений Финкельштейн дает концерты в четвертый раз, но вместе с квартетом – впервые. К слову, название Lactea Via Quartet переводится с латыни как «Млечный Путь». В составе коллектива творят лауреаты международных конкурсов – скрипачи Яна Давкшо и Михаил Бушуев, альтистка Виктория Иванова и виолончелистка Евгения Храмцова.