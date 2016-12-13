Корсаковцам представили «Автомобиль на ладони»

Передвижная выставка из частной коллекции «Автомобиль на ладони» открылась в Корсаковском историко-краеведческом музее.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования, необычную экспозицию в преддверии Дня защитника Отечества представил южносахалинец Владимир Абращев. 114 миниатюрных моделей в масштабе 1:43 соответствуют оригиналам и отражают историю отечественного автопрома от СССР до наших дней.

Автомобили, особенно времен СССР, Владимира Абращева увлекали всегда. Среди его моделей есть автомобили, которые использовались для съемок известных фильмов «Кавказская пленница», «Берегись автомобиля», «Место встречи изменить нельзя» и многих других. Также на выставке широко представлены тракторы, экскаваторы и авто, обслуживающие жилищно-коммунальное хозяйство, – это техника для уборки, разбрасывания песка и т.д. Среди его экспонатов есть легендарные модели, в том числе «Запорожцы», прозванные в народе «горбатым» и «ушастым», УАЗ – 452 «Юность» и «Буханка», автомобиль ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ М-1 «Эмка» и другие раритеты.

Выставка будет работать до конца февраля. Для детей дошкольного и школьного возраста подготовлено также музейное занятие «Веселый светофор», на котором в доступной интерактивной форме детям напомнят о правилах дорожного движения.