В День влюбленных «Комсомолец» покажет сахалинцам комедию «Гуляй, Вася!»

«Комсомолец» предлагает южносахалинцам встретить День всех влюбленных в кинотеатре.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в кинотеатре, 14 февраля для зрителей проведут специальный показ новой комедии «Гуляй, Вася!». Перед сеансом все пришедшие станут участниками акции «Необычный день Святого Валентина в кинотеатре». Пары, купившие билеты на VIP-зону, примут участие в розыгрыше сертификата от ювелирного магазина «Золотые купола». Влюбленные, которые приобрели билеты на сайте sakhkino.ru, имеют шанс выиграть ужин на двоих от ресторана Valentaine’s (гостиница «Пасифик Плаза»). Сертификат на двух персон на посещение водно-оздоровительного комплекса «Байкал» получат те, кто купил билеты в кассе ККЗ «Комсомолец».

Все пары ждут еще подарок-комплимент от цветочной мастерской «Дарю тебе», персональную фотосессию и призы от партнеров акции.

Регистрация участников акции начнется в 18:30, а в 19:00 состоится розыгрыш призов от партнеров мероприятия.

Справки по телефону (4242) 72-27-77 и на сайте http://sakhkino.ru/.