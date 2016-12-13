Россельхозбанк выдал аграриям первые 3 млрд рублей льготных кредитов

Россельхозбанк предоставил сельхозтоваропроизводителям финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании.

Банк стал первым среди уполномоченных кредитных организаций, приступившим к кредитованию заемщиков по данной программе. Обеспечив максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России, Россельхозбанк уже предоставил финансирование по новому механизму в общей сложности на сумму порядка 3 млрд рублей.

Запущенный в 2017 году порядок субсидирования части процентной ставки по кредитам позволяет существенно упростить процесс финансирования аграриев. Теперь у предприятий АПК отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии, что значительно повышает эффективность государственной поддержки отрасли.

*Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528 об утверждении новых правил кредитования сельхозтоваропроизводителей по льготной ставке.