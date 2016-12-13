В Южно-Сахалинске стартовал футбольный турнир «Зимняя лига–2017»

В Южно-Сахалинске прошли первые 11 матчей открытого футбольного турнира «Зимняя лига-2017».

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в ОГАУ «ФК «Сахалин», в состязаниях в спорткомплекс «Олимпия-парк» участвуют юноши 2006-2007 и 2004-2005 годов рождения из пяти островных муниципалитетов.

Игры проходили одновременно на двух полях спортивного «купола». Самыми зрелищными и напряженными стали матчи с участием двух команд ОГАУ ФК «Сахалин-2006» и «Сахалин-2007». Первый же тайм игры южносахалинцев со сверстниками из Корсакова показал, как можно легко потерять инициативу. На десятой минуте счет открыл Александр Масалов, а уже через три минуты дублем отметился его тезка Александр Голоушкин. Но ликование южносахалинцев испортил Егор Лошкарев из команды соперника, который на 15-й и 17-й минутах забил в ворота хозяев два мяча. Этот минимальный разрыв в один мяч во втором тайме изменить не удалось. Победа осталась за хозяевами турнира, но выводы были сделаны.