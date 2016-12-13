В Южно-Сахалинске стартовал футбольный турнир «Зимняя лига–2017»
В Южно-Сахалинске прошли первые 11 матчей открытого футбольного турнира «Зимняя лига-2017».
Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в ОГАУ «ФК «Сахалин», в состязаниях в спорткомплекс «Олимпия-парк» участвуют юноши 2006-2007 и 2004-2005 годов рождения из пяти островных муниципалитетов.
Игры проходили одновременно на двух полях спортивного «купола». Самыми зрелищными и напряженными стали матчи с участием двух команд ОГАУ ФК «Сахалин-2006» и «Сахалин-2007». Первый же тайм игры южносахалинцев со сверстниками из Корсакова показал, как можно легко потерять инициативу. На десятой минуте счет открыл Александр Масалов, а уже через три минуты дублем отметился его тезка Александр Голоушкин. Но ликование южносахалинцев испортил Егор Лошкарев из команды соперника, который на 15-й и 17-й минутах забил в ворота хозяев два мяча. Этот минимальный разрыв в один мяч во втором тайме изменить не удалось. Победа осталась за хозяевами турнира, но выводы были сделаны.
- Вторая игра с гимназией №3 была легче. Тут мы полностью владели инициативой, хотя и пропустили в первом тайме ответный гол. Хотел бы отметить вклад в победу Димы Бриллиантова и вратаря Леши Исаева, отметил наставник ФК «Сахалин-2006» Антон Бучинский.
Еще одним триумфатором первого дня «Зимней лиги» стали футболисты ФК «Сахалин-07». Стартовая игра с ровесниками из Долинска выдалась непростой. Но только в первой половине матча, которая завершилась 2:1 в пользу гостей.
- Обе мои команды имеют проблемы во вратарской линии, - прокомментировал игру тренер Станислав Ким. - Пока у нас не проснулись нападающие, мы обоснованно проигрывали. Тем более это самые младшие участники турнира. Ребята нервничали, что поначалу отражалось на игре. Как только расслабились - дело пошло: Денис Богомолов забил четыре гола, неплохо показал себя Богдан Данилин.
В следующей игре команда камня на камне не оставили от команды Холмска, забив семь безответных мячей. Отлично сыграла линия защиты в лице Егора Полякина и Германа Шрейдера.
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