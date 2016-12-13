Корейцы продолжают покидать Сахалин и после окончания программы репатриации

Жители Сахалина - этнические корейцы продолжают уезжать на историческую родину, несмотря на то, что программа по их репатриации завершилась еще в прошлом году. В минувшем декабре с острова уехали еще трое, рассказала РИА «Сахалин-Курилы» председатель «Общества разделенных семей сахалинских корейцев» Оксана Пак.

Все они отправились на постоянное место жительства в южнокорейский Инчхон. Двое - на подселение к уехавшим ранее родственникам, еще один – в дом престарелых.

- Несмотря на то, что программа по репатриации завершилась, корейская сторона взяла на себя расходы по переезду и содержанию этих людей. На Сахалине осталось еще 570 человек, которые имеют право вернуться в Корею, - сказала Оксана Пак.

Правительство Кореи предоставляет переселенцам жилье – 1-, 2-комнатные квартиры средней площадью 36 кв. метров или место в домах престарелых и услуги медицинского страхования, выплачивает ежемесячное социальное пособие – 350-450 долларов на человека. При этом российская пенсия у них остаётся.

Оплату проезда и обеспечение переселенцев первого поколения необходимой мебелью, бытовой техникой и утварью в рамках программы брало на себя правительство Японии, разделившее семьи корейцев во время Второй мировой войны. Раз в два года переехавшие на родину за счет японской стороны могут посетить родственников или друзей на Сахалине.

Корейцев в качестве рабочей силы завезли на Сахалин в 1939-1945 годы, когда юг острова принадлежал Японии. Они трудились в угольных шахтах, на лесоповалах, строили железную дорогу. В 1992 году представители России, Японии и Южной Кореи обсудили возможность возвращения на историческую родину пожилых людей, проживающих на острове. Но массовая репатриация началась только в 2000 году. За все время действия программы в Республику Корею уехали более 4,5 тысячи человек.

В 2017 году с Сахалина в Корею на постоянное место жительства планируют отправиться еще пять человек. Еще два года назад в Корею с Сахалина ежегодно уезжало по 80-100 человек.