Сахалинец оставил даму сердца без банковской карты

Завершением романтической истории сахалинки с мужчиной стала банальная кража.

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, в прошлом году 37-летняя холмчанка решила сделать ремонт в квартире. За помощью она обратилась к 49-летнему земляку, с которым через некоторое время у нее завязались нежные отношения, перешедшие в совместное ведение хозяйства. Доверие в паре достигло такой степени, что женщина отдавала другу даже банковскую карту для покупок. Пароль ему, естественно, был известен.

Идиллия длилась до января этого года, пока бой-френд не вернулся домой подшофе. Пьяного сожителя хозяйка не стала долго терпеть и выгнала из квартиры. На память о короткой любви мужчина прихватил карточку, с которой стал активно снимать деньги. О похищении бывшая дама сердца сообщила полиции. Узнав об обращении женщины к стражам порядка, он поспешил полностью возместить причиненный потерпевшей ущерб на сумму более 11 тыс. рублей. Однако раскаяние не спасло его от уголовного дела. Ему инкриминируется кража чужого имущества.

В биографии фигуранта уже есть судимость. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.