Масштабные военно-спортивные соревнования школьников начались на Сахалине

Областные военно-спортивные соревнования «Служить России» стартовали в Южно-Сахалинске 7 февраля.

На состязания съехались около 140 школьников из 14 районов области. В течение трёх дней они будут сражаться за звание лучших знатоков военного дела. Команды-победители получат возможность отправиться на всероссийский этап конкурса, а также посетить легендарный детский центр «Орлёнок».

По словам замдиректора по научной методической работе областного центра внешкольной воспитательной работы Татьяны Герус, соревнования «Служить России» устраиваются впервые. До этого организаторы проводили военно-спортивную игру «Победа», посвящённую Великой Отечественной войне. В этом году организаторы решили видоизменить концепцию мероприятия и включить в испытания нормативы «Готов к труду и обороне» (ГТО) и допризывной подготовки.

- Тем самым мы сделали акцент на подготовку подрастающего поколения к службе в рядах Вооружённых сил РФ, - отметила Герус.

Помимо этого, участников ждут конкурсы визиток, видеороликов, соревнования по теоретическим знаниям - истории, ОБЖ, первой медицинской помощи и т.д. Также ребята будут состязаться в сборке и разборке автомата, огневой подготовке, пользовании средств индивидуальной защиты. Кроме того, для детей предусмотрена экскурсионно-образовательная программа. – Отрадно, что в этот раз мероприятие стало масштабнее. Сегодня у нас участвуют представители почти всех муниципалитетов области, за исключением Тымовского, Томари, а также Южных и Северных Курил. Тем не менее к нам смогли приехать дети с острова Итуруп, - добавила Татьяна Герус.

Стоит отметить, что курильчанам впервые удалось побывать на областных военно-спортивных соревнованиях. До этого заявок от них никогда не поступало. - На Курилах проводится достаточно серьёзная работа по военно-патриотическому воспитанию школьников. Поэтому мы думаем, что они покажут достаточно высокие результаты, - подчеркнула Герус. - Вообще, в этот раз все команды очень хорошо подготовлены, соперничество обещает быть серьёзным. Мы надеемся, что соревнования пройдут на достойном уровне.

Яна Швецова из команды «Синий ястреб» представляет школу села Буревестник на Итурупе. Как и её одноклассники, она впервые участвует в региональном этапе игр, поэтому очень волнуется. До этого соревнования устраивались только между местными школами. - Надеюсь, что мы не будем последними. Но даже если удостоимся 13-го места, то не расстроимся. Ведь у нас очень дружный и позитивный коллектив. Но мы всё равно будем стремиться быть первыми, - поделилась Яна. - В соревнованиях мне нравится именно сам процесс работы в команде - когда мы всё делаем вместе и слаженно. В нашей группе только две девочки, но мальчикам мы не уступаем в военной смекалке. Конечно, сборка и разборка оружия им даётся легче, но я неплохо владею теорией и познаниями в военной истории.