Сахалинские гимнасты стали третьими на чемпионате ДФО

Островные спортивные гимнасты привезли третье командное место с чемпионата Дальневосточного федерального округа, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта.

Больше всех медалей в копилку сборной области принес Илья Васьков. Спортсмен выступал по программе кандидата в мастера спорта и смог забрать два третьих, два вторых и одно первое место. Его награды помогли сахалинцам войти в тройку призеров .

- Мы довольны достигнутым результатом. В прошлом году старшие островные спортсмены, которые завоевывали титулы на всех соревнованиях, закончили выступать. Теперь им на смену пришли молодые гимнасты. Они только делают свои первые шаги в спорте, - отметила руководитель региональной федерации, тренер сборной Ольга Сперанская.

Турнир проходил в Благовещенске. В лично-командных соревнованиях приняли участие гимнасты из Якутии, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв.

Впереди у сахалинских гимнастов еще несколько стартов. В марте состоится областной турнир, в апреле они отправятся на первенство России.