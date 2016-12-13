В Макарове раскрыли кражу гаечных ключей и удочек

В Макаровском районе раскрыли кражу имущества, о которой его законный обладатель даже не заявил в полицию.

А сами полицейские узнали о преступлении во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в селе Новом по другому делу. Похищение на сумму более 120 тысяч рублей было совершено еще в ноябре прошлого года. Исчезновение имущества владелец заметил не сразу: злоумышленники, уходя, скрыли следы взлома сарая. Проникнув туда во время отсутствия хозяина, воры украли набор гаечных ключей, компрессор, три удочки для зимней рыбалки, автомобильный пылесос и многое другое.

Кража были раскрыта благодаря совместным действиям сотрудников управления уголовного розыска регионального управления МВД России и их коллег из макаровской полиции. Было установлено, что преступники распродали большую часть украденного односельчанам, а себе оставили лишь удочки.

Сотрудникам правопорядка удалось изъять похищенное в полном объеме. Все имущество теперь приобщено к материалам уголовного дела. Оно возбуждено по признакам состава преступления, которое предусмотрено в статье 158 УК РФ. После завершения всех необходимых процедур вещи вернут владельцу. 43- и 44-летний фигуранты дали обязательство о явке, сообщает пресс-служба островной полиции.