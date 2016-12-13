«Горный воздух» приглашает сахалинцев на танцевальный флешмоб
17 февраля «Горный воздух» устраивает флешмоб на горе для всех, влюбленных в гору и снег, в лыжи и сноуборд, в танцы и в спорт.
Праздник открывает первый день фестиваля «Горный воздух-2017» для танцоров-любителей, который состоится на Сахалине впервые и продлится до 19 февраля. Он организован общественным движением «Танцевальный мир» и реализуется при поддержке спортивно-туристического комплекса.
В 19: 00 вечерняя программа на горе начнется зажигательными плясками и веселыми конкурсами с призами и подарками. Посетители получат возможность научиться сироку, восточным и бальным танцам с лучшими участниками известных коллективов Сахалина и Приморского края.
Программа
17 февраля
19:00 – «Снежный флешмоб» на средней площадке СТК «Горный воздух»
18 февраля
11:00 – 13:00 – показательные соло-выступления, шоу-номера взрослых танцевальных коллективов в зале Хоккайдо-центра
13:00 – 16:00 – танцевальные мастер-классы
16:00 – конкурс спортивного бального танца среди взрослых.
19 февраля состоится закрытая программа для участников и гостей фестиваля.
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