«Горный воздух» приглашает сахалинцев на танцевальный флешмоб

17 февраля «Горный воздух» устраивает флешмоб на горе для всех, влюбленных в гору и снег, в лыжи и сноуборд, в танцы и в спорт.

Праздник открывает первый день фестиваля «Горный воздух-2017» для танцоров-любителей, который состоится на Сахалине впервые и продлится до 19 февраля. Он организован общественным движением «Танцевальный мир» и реализуется при поддержке спортивно-туристического комплекса.

В 19: 00 вечерняя программа на горе начнется зажигательными плясками и веселыми конкурсами с призами и подарками. Посетители получат возможность научиться сироку, восточным и бальным танцам с лучшими участниками известных коллективов Сахалина и Приморского края.

Программа

17 февраля

19:00 – «Снежный флешмоб» на средней площадке СТК «Горный воздух»

18 февраля

11:00 – 13:00 – показательные соло-выступления, шоу-номера взрослых танцевальных коллективов в зале Хоккайдо-центра

13:00 – 16:00 – танцевальные мастер-классы

16:00 – конкурс спортивного бального танца среди взрослых.

19 февраля состоится закрытая программа для участников и гостей фестиваля.