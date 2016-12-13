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09:00 / Форс-мажор / ГИБДД / безопасность  

Аварийная среда

Госавтоинспекция вычислила самые травмоопасные для детей-пешеходов дни недели, время суток и участки дорог в Южно-Сахалинске

Тяжелый выходной

Жуткая игра «Беги или умри» уже захватила многие регионы России. Подросток на спор или ради забавы перебегает оживленный участок дороги как можно ближе к едущему авто. В это время его на тротуаре снимает на камеру приятель. Печальные последствия не заставили ждать – уже зафиксированы смертельные случаи, несколько детей серьезно покалечились после такого экстремального забега. Иногда трагедии чудом удается избежать благодаря быстрой реакции водителей. О новом пагубном развлечении детей родители оповещают друг друга, в основном через мессенджеры. До Сахалинской области эта жестокая игра, к счастью, не дошла, однако и в нашем регионе детский травматизм на дорогах – явление, увы, нередкое.

В 2016 году с участием детей до 16 лет произошло 43 дорожно-транспортных происшествия: один ребенок погиб и еще 47 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015-м количество ДТП существенно сократилось – тогда их было 57 с одним погибшим и 61-м пострадавшим.

По словам старшего инспектора пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску Натальи Неверовой, в большей степени сегодня страдают дети-пешеходы. Основная причина травматизма – непредоставление им преимущества на пешеходных переходах.

– Мы регулярно анализируем такие происшествия, – рассказывает она. – Как правило, дети не нарушают ПДД и правильно переходят дорогу. Водители, совершившие наезд, называют разные причины, но чаще всего банальную – «не заметили». Было и такое, что автомобилист проехал на красный сигнал светофора и в районе школы № 6 сбил девочку.

В Госавтоинспекции вычислили наиболее аварийные дни недели. Ответа, почему именно они становятся опасными, пока не нашли. Тем не менее, большая часть аварий происходит в понедельник, среду и субботу. Первые два дня лидируют по количеству ДТП, а третий – по тяжести их последствий.

– Многие помнят резонансное ДТП, случившееся в ночь на Пасху в 2015 году. Пьяный водитель сбил женщину с двумя дочерьми. Это была суббота, и в результате наезда погибла одна из девочек, а мать и ее вторая дочь получили серьезные увечья, – говорит Неверова.

Называют госавтоинспекторы и самое аварийное время суток – и в будни, и в выходные наиболее опасным становится вечер с 17:00 до 22:00. В основном, страдают пешеходы.

Письмо водителю

Существует и такое понятие, как места концентрации ДТП – участки, на которых чаще всего происходят аварии с тяжелыми последствиями. В Южно-Сахалинске таких несколько: улица Ленина, 246 (на пересечении с Институтской) и Пуркаева, 106 (недалеко от стелы). Здесь неоднократно травмировались не только дети, но и взрослые участники движения.

В местах концентрации стараются чаще выставлять батальоны ДПС, которые могут только своим присутствием утихомирить лихачей и, конечно, наказать нарушителей. Кроме того, обезопасить такие участки и не только помогают отряды юных инспекторов, которые существуют при каждой школе. Как правило, это ученики 3–4 классов, которые являются постоянными участниками конкурсов, проводимых ГИБДД.

– Например, недавно было ДТП неподалеку от школы № 16 на перекрестке Ленина – Пограничная. Мы пригласили оттуда учеников, и они приняли участие в акции – нарисовали плакаты и брошюры, написали письма водителям с призывами соблюдать ПДД. Затем вместе с инспектором они выходят на дежурство: наш сотрудник останавливает автомобиль, а ребенок вручает результат своего творчества водителю. Таким образом мы призываем их быть внимательными, использовать детские удерживающие устройства, а также напоминаем пешеходам о правилах безопасности на дороге, – отметила Неверова.

Еще один способ профилактики – обязательное посещение общеобразовательных и дошкольных учреждений. Беседы, уроки безопасности, викторины, игры и многие другие способы используют инспекторы, чтобы донести до ребят простые правила, которые могут спасти им жизнь.

Кроме того, специалисты по БДД беседуют с водителями на предприятиях. В ведомственных структурах такие занятия являются обязательными, в остальных – по желанию руководства. Наталья Неверова отмечает, что госавтоинспекторы непременно проведут профилактическую беседу на любом предприятии, куда их пригласят. К сожалению, компании пока нечасто инициируют подобные встречи.

– Нам бы хотелось, чтобы организации всех форм собственности были в этом заинтересованы. Водителей у нас сейчас очень много, они есть в каждой компании. Остальные работники также являются участниками дорожного движения – пешеходами, – говорит Неверова.

Краш-курс с гидравликой

В конце прошлого года отдел пропаганды островного ГИБДД провел для студентов первый на Сахалине краш-курс. Такая задумка во многих российских регионах работает уже давно, а впервые ее опробовали заграницей. Вместе с госавтоиспекторами краш-курс для ребят проводили сотрудники скорой помощи и спасательного отряда им. Полякова.

– Сначала мы демонстрируем короткий видеоролик, в котором показана вся жизнь человека от рождения до старости, с самыми знаковыми моментами – окончание школы, института, свадьба, рождение детей. Потом мы берем большой воздушный шар и предлагаем ребятам наклеить на него стикеры со своими желаниями и мечтами. Затем мы показываем фильм, который мы смонтировали из видеосъемок различных ДТП, случившихся на Сахалине. Зрелище тяжелое и воздействует на психику угнетающе. Во время просмотра мы начинаем разговор о том, к чему может привести обычное нарушение ПДД. В этом момент шарик неожиданно лопается, а мечты-стикеры разлетаются в разные стороны, – рассказывает Неверова.

Спасатели на это занятие привозят гидравлический инструмент, который они используют для вызволения человека из деформированного авто, а фельдшеры скорой помощи подробно рассказывают о последствиях страшных аварий для здоровья.

Какой замечательной может быть жизнь без нарушений, демонстрирует финальный ролик краш-курса. По словам Неверовой, такое мероприятие производит неизгладимое впечатление.

Заметный фликер

Уже несколько лет островная Госавтоинспекция тесно сотрудничает с городским департаментом образования. Например, вместе они популяризируют фликеры – светоотражающие элементы, которые помогают стать заметнее на дорогах в вечернее время. На сегодняшний день ими бесплатно снабдили всех учеников начальных классов.

Повышать культуру поведения на дорогах помогают также общественные и молодежные организации. Второй год во Дворце детского и юношеского творчества Южно-Сахалинска проходит большой концерт. На него приглашают младшеклассников практически всех школ областного центра. На концерте выступают творческие коллективы города, отряды юных инспекторов, которые побеждают в различных конкурсах по ПДД. Самые сильные команды области, кстати, сегодня учатся в школах №30 и №23 островной столицы.

Немногие родители заботятся о том, чтобы уже дома рассказать ребенку о правилах безопасности. У первоклассника должны быть элементарные знания о работе светофора и о том, как правильно переходить дорогу на нерегулируемых «пешеходках». Необходимо помнить, что до 12 лет ребенок в автомобиле должен быть пристегнут специальным удерживающим устройством.

– Бывает, приходим в детсад, а нам малыши говорят: «У меня ни мама, ни папа не пристегиваются, и меня могут тоже не пристегнуть». Как показал первый месяц нового года, такое поведение накладывает отпечаток: у нас чаще стали страдать дети-пассажиры. В недавнем ДТП на перекрестке Ленина и Пограничной в автомобиле находились родители с ребенком, последний травмировался, так как не был пристегнут, – отмечает Неверова.

Сегодня в каждой школе есть паспорт дорожной безопасности. В него входит схема безопасного маршрута ребенка из школы домой и, соответственно, обратно. Схема размещена в фойе учебного заведения, где ее могут изучить родители и дети. Паспорт дорожной безопасности можно посмотреть и на сайте школы. В Госавтоинспекции советуют родителям распечатать его и вклеить в дневник своего ребенка – так он всегда будет перед его глазами и лучше запомнится.

Фото предоставлено Натальей Неверовой

Теги  ГИБДД Пешеходы Дети Безопасность
Автор текста: Любовь Кондрашова

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