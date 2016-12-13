Центр внимания. Выпуск от 7 февраля

Авария с КамАЗом, груженным углем, произошла в Томаринском районе. Большегруз улетел в кювет недалеко от села Ильинского. В результате аварии проезд по дороге оказался затруднен.

Дефицит куриного яйца на Сахалине в ближайшее время будет ликвидирован. А стоимость продукции не превысит 67 рублей за десяток.

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Сахалинской области регистрируется только в Охе. Сейчас там ограничено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в помещениях. На карантин закрыто 8 образовательных учреждений.

В южно-сахалинской Гимназии №2 ЕГЭ вместо детей сдавали взрослые. Такая акция 7 февраля состоялась в 50 регионах страны. Таким образом, родителям будущих выпускников показали, что ничего страшного в процедуре сдачи экзамена нет.

«Молодые профессионалы» островов приступили к состязаниям. Напомню, во втором областном открытом чемпионате «Ворлд скиллз» принимают участие строители, сварщики, электромонтажники, портные и парикмахеры. Впервые в регионе состязаются медицинские сестры, педагоги дошкольного образования, учителя младших классов. А также флористы и ландшафтные дизайнеры. Профессиональный марафон проходит на пяти соревновательных площадках, сегодня их посетил глава региона. На базе Сахалинского строительного техникума участники в рамках конкурса изготавливают французские столики.

Вертолет на Курилах

Винтокрылая машина - на службе у курильчан. Между двумя самыми южными островами гряды - Кунаширом и Шикотаном - налажено вертолетное сообщение.

Пляж в Яблочном

Пляж в селе Яблочное изменит свой формат. Сделать место отдыха более цивилизованным решили в холмской администрации. Власти района планируют привлечь представителей бизнеса к развитию отдыха на популярном у сахалинцев пляже.

Семинар для ветеринаров

На Сахалин прибыли специалисты в области мясного животноводства из Алтайского края. Они проводят обучающие семинары для островных коллег по вопросам воспроизводства и содержания племенного скота. Накануне специалисты проверили состояние прибывших в прошлом году на Сахалин коров мясных пород.

Фильм Озерова

Современные школьники теперь не только ходят на уроки и сдают экзамены, но и сами снимают фильмы. Так, ученики третьей гимназии Южно-Сахалинска сами сняли и сыграли в короткометражной ленте. Сейчас они приступили к обработке отснятого материала.

Юные ученые в Поронайске

Тем временем поронайские школьники занялись изучением клетки под электронным микроскопом. Они также наблюдают за микроорганизмами и даже выращивают молекулы. Теперь у них есть весь арсенал, который имеется в распоряжении ученых.

Концерт Финкельштейна

Знаменитый гитарист Евгений Финкельштейн вместе с творческим квартетом «Лактэа виа» дали концерт в областной столице. Редкие произведения, камерное звучание, благодарный зритель.

«Лёд надежды нашей»

Сахалин присоединился к открытым Всероссийским массовым соревнованиям по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Скоростные забеги прошли в 36 регионах России. Возраст участников - от 7 до 28 лет.