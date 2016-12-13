Центр внимания. Выпуск от 7 февраля
В этом выпуске: дефицита яиц не будет, число заболевших растет, снова в школу, далекий остров становится ближе и другие новости.
ДТП в Ильинском
Авария с КамАЗом, груженным углем, произошла в Томаринском районе. Большегруз улетел в кювет недалеко от села Ильинского. В результате аварии проезд по дороге оказался затруднен.
История с яйцом
Дефицит куриного яйца на Сахалине в ближайшее время будет ликвидирован. А стоимость продукции не превысит 67 рублей за десяток.
Брифинг по ОРВИ и гриппу
Эпидемия гриппа и ОРВИ в Сахалинской области регистрируется только в Охе. Сейчас там ограничено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в помещениях. На карантин закрыто 8 образовательных учреждений.
Акция «Я сдаю ЕГЭ»
В южно-сахалинской Гимназии №2 ЕГЭ вместо детей сдавали взрослые. Такая акция 7 февраля состоялась в 50 регионах страны. Таким образом, родителям будущих выпускников показали, что ничего страшного в процедуре сдачи экзамена нет.
Губернатор на «Ворлд Скиллз»
«Молодые профессионалы» островов приступили к состязаниям. Напомню, во втором областном открытом чемпионате «Ворлд скиллз» принимают участие строители, сварщики, электромонтажники, портные и парикмахеры. Впервые в регионе состязаются медицинские сестры, педагоги дошкольного образования, учителя младших классов. А также флористы и ландшафтные дизайнеры. Профессиональный марафон проходит на пяти соревновательных площадках, сегодня их посетил глава региона. На базе Сахалинского строительного техникума участники в рамках конкурса изготавливают французские столики.
Вертолет на Курилах
Винтокрылая машина - на службе у курильчан. Между двумя самыми южными островами гряды - Кунаширом и Шикотаном - налажено вертолетное сообщение.
Пляж в Яблочном
Пляж в селе Яблочное изменит свой формат. Сделать место отдыха более цивилизованным решили в холмской администрации. Власти района планируют привлечь представителей бизнеса к развитию отдыха на популярном у сахалинцев пляже.
Семинар для ветеринаров
На Сахалин прибыли специалисты в области мясного животноводства из Алтайского края. Они проводят обучающие семинары для островных коллег по вопросам воспроизводства и содержания племенного скота. Накануне специалисты проверили состояние прибывших в прошлом году на Сахалин коров мясных пород.
Фильм Озерова
Современные школьники теперь не только ходят на уроки и сдают экзамены, но и сами снимают фильмы. Так, ученики третьей гимназии Южно-Сахалинска сами сняли и сыграли в короткометражной ленте. Сейчас они приступили к обработке отснятого материала.
Юные ученые в Поронайске
Тем временем поронайские школьники занялись изучением клетки под электронным микроскопом. Они также наблюдают за микроорганизмами и даже выращивают молекулы. Теперь у них есть весь арсенал, который имеется в распоряжении ученых.
Концерт Финкельштейна
Знаменитый гитарист Евгений Финкельштейн вместе с творческим квартетом «Лактэа виа» дали концерт в областной столице. Редкие произведения, камерное звучание, благодарный зритель.
«Лёд надежды нашей»
Сахалин присоединился к открытым Всероссийским массовым соревнованиям по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Скоростные забеги прошли в 36 регионах России. Возраст участников - от 7 до 28 лет.
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