Посетители «Горного воздуха» теперь могут сэкономить на подъемах

Посетители «Горного воздуха», пользующиеся авансовой системой оплаты, теперь могут сэкономить на подъемах. Система скидок заработала с 7 февраля.

Раньше при подъеме на канатке с нижней площадки на верхнюю клиент проходил два турникета. При каждом проходе с карты списывалось по 150 рублей. В итоге весь подъем наверх стоил любителям зимнего отдыха 300 рублей. Теперь деньги будут списаны только за проход нижнего турникета. Однако условие будет соблюдаться, если гость комплекса со средней площадки сразу же отправится наверх.

В случае, если лыжник или сноубордист спустился с вершины горы до средней площадки, подъем наверх также обойдется в 150 рублей.

Пресс-служба СТК уточняет, что новое правило будет действовать для клиентов с имеющейся на картах предоплатой и предпочитающих трассы «Юго-западный серпантин» и «Запад». Кроме того, по установленным правилам проход между нижней, средней и верхней площадками должен быть осуществлен в течение часа. Позже этот период увеличат.

- Комплекс «Горный воздух» существует уже не одно десятилетие, однако сезон 2016/17 года, по сути, стал для нас стартовым. Мы все еще тестируем новую систему оплаты проходов, оперативно корректируем ее, чтобы наши туристы чувствовали себя комфортно и не думали ни о чем, кроме отдыха. Новое правило как раз создано для того, чтобы удешевить и тем самым улучшить сервис для наших клиентов, - рассказал заместитель директора комплекса Хиун Ким.

Кстати, сегодня СТК «Горный воздух» открыт с 09:00 до 21:00. Доступны трассы «Запад (верх)», «Запад (низ)», «Юго-западный серпантин», «Восток», «Северная 2».