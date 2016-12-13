Авария с КамАЗом, груженным углем, произошла в Томаринском районе

В результате аварии проезд по дороге затруднен. Об этом РИА «Сахалин-Курилы» сообщили очевидцы происшествия.

Причины ДТП выясняются, трасса на том участке абсолютно не скользкая. Есть версия, что большегрузу не уступил дорогу ехавший навстречу автомобиль. В результате происшествия немного угля высыпалось на проезжую часть. Сейчас проезд для большегрузов в месте аварии заблокирован, легковушки проезжают с трудом. Машину из кювета пытаются извлечь с помощью крана. И с той и с другой стороны около 10 грузовиков стоят в очереди на проезд.