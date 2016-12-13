Япония создала Совет по совместной хозяйственной деятельности с РФ на Курилах

Власти Японии создали межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности с Россией на Южных Курилах. Первое заседание пройдёт сегодня вечером, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Совет возглавит министр иностранных дел Фумио Кисида.

- Правительство объединенными усилиями будет работать над достижением быстрых и конкретных результатов, - приводит Киодо слова главы МИД.

Помимо Фумио Кисида, в состав совета войдут министр экономики, торговли и промышленности Японии и ответственный за развитие экономического сотрудничества с РФ Хиросигэ Сэко, а также представители министерств финансов, здравоохранения, труда и благосостояния, сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства. Они рассмотрят возможность развития сотрудничества с Россией в сферах рыболовства, добычи морепродуктов и туризма.

Напомним, что договоренность о переговорах по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в декабре 2016 года.

Ожидается, что в марте японская и российская стороны проведут двусторонние консультации по Курилам.