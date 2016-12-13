Сахалинские депутаты впервые не согласовали кандидатуру мирового судьи

Сахалинские депутаты поспорили о моральном облике судьи и впервые не согласовали кандидатуру на эту должность, представленную областным судом.

Дискуссия о том, может ли человек с небезупречной биографией быть судьей, развернулась на заседании думского комитета по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению 7 февраля. Как рассказал председатель Сахалинского облсуда Михаил Король, судейская коллегия единогласно рекомендовала кандидатуру А. на должность мирового судьи участка №30 Южно-Сахалинска.

– Претендент успешно справился с квалификационным экзаменом и обладает всеми профессиональными навыками для этой работы. В последнее время он трудится помощником областного судьи, до этого занимал аналогичную должность в городском суде. Ранее он работал в наркоконтроле, где дослужился до звания подполковника, а также в налоговой инспекции. Предыдущие работодатели дали ему положительные характеристики, – доложил он депутатам.

Однако парламентариев больше заинтересовал другой «послужной список» кандидата и его родственников – перечень совершенных ими правонарушений. Так, сразу несколько депутатов обратили внимание на тот факт, что в 2006 году А. лишали водительских прав на 18 месяцев. Он пояснил, что к ответственности его привлекли за вождение в нетрезвом виде.

– Решение я не обжаловал, полностью осознал свою вину и понес наказание, – ответил А. депутатам.

Кроме того, за нарушения правил дорожного движения привлекалась и его супруга. Судя по представленным документам, ей неоднократно выписывали штрафы за превышение скоростного режима. На этом список правонарушений кандидата не заканчивается – выяснилось, что он трижды получал строгие выговоры за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Мнения о том, подходит ли кандидат с такой биографией на должность мирового судьи, у парламентариев разделились.

– Есть такая поговорка: за одного битого двух небитых дают. Мне кажется, она применима к данной ситуации. Считаю, что если судейская коллегия единогласно его поддержала, значит, он соответствует этой должности. Возможно, человек с этим статусом подведет черту прежним ошибкам и сделает выводы. Я буду голосовать «за», – сказал депутат Сергей Бондарев.

По словам парламентария Эдуарда Тарана, ответственность за назначение мирового судьи несут в том числе и депутаты, поэтому он воздержится при голосовании за предложенную кандидатуру.

– Если бы речь шла хотя бы о помощнике судьи – еще можно было бы подумать. А так – мы себя в первую очередь компрометируем. Нужно очень хорошо подумать, прежде чем принимать решение, – высказалась депутат от КПРФ Галина Подойникова.

По мнению спикера островного парламента Владимира Ефремова, представленная кандидатура заслуживает одобрения, так как за него поручился председатель облсуда.

– Дело давнее – у нас и мэры, и депутаты с погашенной судимостью ведь имеют право баллотироваться. Конечно, вождение в нетрезвом виде – грубейшее нарушение, сегодня за это можно и уголовное наказание получить. А у супруги – забрать ключи, чтобы за руль не садилась, – отметил Ефремов.

Михаил Король добавил, что в отношении судей действует очень жесткое законодательство. Любое нарушение служителя Фемиды обязательно рассматривает судейская коллегия.

– Скажем, если судья будет задержан пьяным за рулем – безусловно, это повлечет прекращение его полномочий, – пояснил он.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Евгений Звягин согласился с положительными характеристиками А., но при этом отметил, что «многочисленные правонарушения его не красят».

– Многие водители не без греха – тяжело такого найти. Нарушение было в 2006 году, и за последние годы человек построил хорошую карьеру. Считаю, нужно ему поверить, но внимательно следить, чтобы впредь такого не повторилось, – заметил вице-спикер облдумы Александр Кислицин.

После бурного обсуждения голоса разделились практически поровну: пять «за», пять воздержались, против оказалась только Галина Подойникова. Решение комитета о согласовании кандидатуры на должность мирового судьи не было принято и в ближайшее время на заседание облдумы выноситься не будет.