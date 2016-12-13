Сахалинские портные на WorldSkills пошьют жакет и платье за 17 часов

Пять студенток Сахалинского техникума сервиса представят на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) авторские разработки жакета и платья. Об этом корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» расказала главный эксперт в состязаниях портных Ольга Бояркина.

Конкурсные испытания (или модули) продлятся до 9 февраля. Девушкам предстоит пошить сначала женский жакет, потом платье, которые объединяет один замысел, и выполнить еще несколько заданий. На жакет отводится 8 часов, на платье – 9.

– Каждой из наших студенток такие состязания добавят уверенности, это поможет им в профессиональном росте, – считает Бояркина.

Помимо портних, в состязаниях WorldSkills Russia участвуют будущие парикмахеры, повара, кондитеры и хлебопеки и специалисты графического дизайна. Они выполняют свои задания в помещениях Сахалинского техникума сервиса. Состязания проходят также и в других средних специальных учебных заведениях Южно-Сахалинска и Холмска.

Конкурсанты борются за призовые места по 19 направлениям профессиональной деятельности.Всего на дебютный сахалинский WorldSkills съехалось более 120 студентов техникумов и профессиональных центров из нашего региона и Хабаровского края.

Наряду со студентами в чемпионате примут участие 20 школьников в возрасте от 10 до 17 лет в рамках соревнований JuniorSkills. Они покажут свои навыки и способность креативно мыслить в сфере мобильной робототехники и системного администрирования. Главная цель состязаний – повышение престижа рабочих профессий. Немаловажно, что оценивать мастерство студентов и школьников будут 142 эксперта, в числе которых потенциальные работодатели, подчеркнула Бояркина. Итоги соревнований подведут 10 февраля. Индивидуальные оценки участников по каждому модулю заносятся в специальную компьютерную программу. Поэтому никто из конкурсантов и их судей до финала будет в неведении – кто же станет первым. Победители чемпионата представят Сахалинскую область на отборочных этапах нынешней весной.