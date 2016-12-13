«Лёд надежды нашей»
Сахалин присоединился к открытым Всероссийским массовым соревнованиям по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Скоростные забеги прошли в 36 регионах России. Возраст участников - от 7 до 28 лет.
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Сахалин присоединился к открытым Всероссийским массовым соревнованиям по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Скоростные забеги прошли в 36 регионах России. Возраст участников - от 7 до 28 лет.
«Петушиные бои»: определяем победителей
Ой да ладно вам ругаться, это конкурс где правила набрать голоса, что все и пытаются сделать, каждый за своего ребёнка, кто набрал тот и съел! Всем добра
«Петушиные бои»: определяем победителей
Долинск,что за ваши поделки , что за рисунки все страны мира голосуют!Смехота!Вы ещё на вручении Корсаков на рукопашную вызовите!Главное,что ваши дети посмотрят...
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«Петушиные бои»: определяем победителей
Сайт очень часто заступает, голосуем , но голоса не приходят :(
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