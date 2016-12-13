«Лёд надежды нашей»

Сахалин присоединился к открытым Всероссийским массовым соревнованиям по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Скоростные забеги прошли в 36 регионах России. Возраст участников - от 7 до 28 лет.