Прежнее руководство ПСК «Сахалин» допустило нарушений почти на 300 млн рублей

Прежним руководством ПСК «Сахалин» допущены финансовые нарушения почти на 300 млн рублей, информирует министерство финансов Сахалинской области.

Многократно завышенные премии и различные выплаты управленческому персоналу, использование служебного положения для извлечения прибыли и полеты бизнес-классом. Эти и другие вопиющие факты растраты бюджетных средств выявлены в ходе проверки деятельности спортивного клуба министерством финансов области. К их расследованию уже подключились правоохранительные органы.

Субсидия бюджета Сахалинской области была использована клубом неэффективно и неправомерно – главный вывод по итогам инспекции. Она охватила период с января 2015-го по октябрь 2016 года и вскрыла колоссальную сумму необоснованных расходов.

Значительная часть средств пошла на сверхпремии. В нарушение всех норм и правил только за 9 месяцев прошлого года на дополнительные и чрезмерные вознаграждения в клубе потратили 38 млн рублей. Большая часть суммы - до 60%, как обнаружилось, пошла на премирование и без того самых высокооплачиваемых членов баскетбольной команды и их тренеров.

Щедро и сверх всякой меры одаривали сотрудников и за дни неиспользованного отпуска при увольнении – в общей сложности на это выделили почти 30 млн рублей без должного обоснования. Как показала проверка, вне закона было приобретено клубом материально-технических средств на сумму около 35 млн рублей.

А еще 14 млн рублей в течение двух лет руководство «Сахалина» потратило на полеты бизнес-классом. Привилегией пользовалась четверка менеджеров высшего звена с пропиской в Приморском крае: спортивный директор волейбольной команды Павел Губенко и ее начальник Оксана Чернышова, главный тренер коллектива баскетболистов Эдуард Сандлер и спортивный директор хоккейной команды Сергей Борзых.

Случалось, что дорогостоящие перелеты, как правило, из Южно-Сахалинска во Владивосток и обратно, управленцы совершали по несколько раз в сутки. И, вероятно, такой напряженный график было решено компенсировать повышенной зарплатой. К примеру, месячный доход Эдуарда Сандлера составлял около 1 млн рублей. Кроме того, еще около 2 млн рублей он получил необоснованно - по внутреннему совместительству должностей.

Без заключения трудового договора с учредителем совмещал должности директора клуба и спортивного директора и Губенко. В результате он получил необоснованное вознаграждение на сумму более 4 млн рублей. А бюджет области на эту же сумму понес потери.

Со всеми четырьмя теперь уже бывшими сотрудниками «Сахалина» были заключены контракты на особых условиях. При увольнении для них предусматривались так называемые «золотые парашюты» - выходные пособия в размере от 5 до 10 млн рублей. Прав на «отступные» сейчас лишился лишь Сандлер, оказавшийся в местах лишения свободы по результатам расследования уголовного дела о мошенничестве. Остальные же три экс-управленца оказались уволены без многомиллионных выходных пособий, но сегодня пытаются добиться их выплаты.

Впрочем, даже лишившись должностей, приморская команда менеджеров «Сахалина» все же частично смогла сохранить влияние на ситуацию в клубе. Сегодня, боясь называть себя, сотрудники спортивного клуба говорят, что не раз были свидетелями звонков из мест лишения свободы. Из трубки доносился хорошо знакомый голос Эдуарда Сандлера, который обращался к их коллегам с той или иной просьбой, давал указания. По их словам, ранее был замечен экс-руководитель и в популярных социальных сетях, где давал негативную оценку спортсменам клуба.

Правоохранительным структурам еще предстоит выяснить, каким образом осужденному удается выходить на связь и давать поручения своим бывшим подчиненным. Возможно, от этого даже будет зависеть результативность игр: составленная из сильнейших игроков баскетбольная команда клуба «Сахалин» в последнее время, к недоумению болельщиков, потерпела подряд четыре поражения в домашних матчах, в том числе и от команд-аутсайдеров.

По результатам проверок также будет дана и оценка обоснованности использования баскетболистами «Сахалина» базы «Спарта» в Приморском крае, принадлежащей Эдуарду Сандлеру и приносящей ему доходы. С 2015 года сахалинские команды: основная - из 23 человек и юношеская - из 16, проживают там на постоянной и платной основе.

Стоимость одного часа использования спортивного зала - 5,5 тыс. рублей (при этом ежедневно сахалинские команды тренируются минимум по 8 часов). Отдельно вносится плата за проживание и питание – на каждого спортсмена по 2 тыс. рублей. Кроме того, как показала проверка, для баскетболистов предусматривались и так называемые суточные - по 1,5 тыс. рублей на человека. Сейчас все эти факты, которые повлекли дополнительные расходы бюджета, тщательно проверяются. Баскетбольные команды решено вернуть на Сахалин. Уже переведена на остров молодежная волейбольная команда клуба, которая также использовала спортивный центр в Приморье.