Снова в школу

В южно-сахалинской Гимназии №2 ЕГЭ вместо детей сдавали взрослые. Такая акция 7 февраля состоялась в 50 регионах страны. Таким образом, родителям будущих выпускников показали, что ничего страшного в процедуре сдачи экзамена нет.