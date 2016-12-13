Дело бывшего губернатора Сахалина Хорошавина передано в суд

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его сообщников направлено в суд, сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

- Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области – председателя правительства области Александра Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина, советника губернатора Андрея Икрамова и министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николая Борисова. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу, — сказал он.

Напомним, бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в московском СИЗО с марта 2015 года. Он обвиняется в нескольких эпизодах коррупции.