У Хорошавина нашли часы за 700 тысяч долларов

У бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина нашли часы за 700 тыс. долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлану Петренко.

- В процессе следствия стало очевидным, что Хорошавин очень любил дорогие аксессуары. Видимо, наибольшую потребность губернатор испытывал в дорогих часах. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тысяч долларов США. Кстати, следствию стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 млн рублей, — сказала Петренко.

Следователи также установили, что часть имущества Хорошавина не была задекларирована. По ходатайству следствия суд арестовал большое количество дорогостоящих автомобилей, недвижимости, ценностей и денег.

Среди арестованной недвижимости оказались четыре квартиры, шесть автомобилей стоимостью не менее 42 млн рублей, жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, крупные суммы денежных средств в иностранных валютах на сумму более 700 млн рублей, ювелирные изделия и ценности.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с марта 2015 года находится под следствием и подозревается в нескольких эпизодах коррупции. Официальный представитель ГП РФ Александр Куренной ранее во вторник сообщил, что дело против Хорошавина и его сообщников направлено в суд. По информации надзорного ведомства, общая сумма полученных экс-губернатором и его сообщниками взяток составила около 522 млн рублей. Следствие установило 10 эпизодов преступной деятельности Хорошавина и других сахалинских чиновников.