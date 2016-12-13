Сахалин впервые примет первенство ДФО по кикбоксингу

Более 100 спортсменов примут участие в первенстве Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу на Сахалине.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта и молодёжной политики, турнир сахалинцы принимают у себя впервые. Им предстоит помериться силами с бойцами из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Якутии. Возраст участников – от 6 до 18 лет и выше.

По словам руководителя федерации по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Буторина, о том, что турнир Дальнего Востока пройдет на Сахалине, стало известно в прошлом году. Данное событие очень значимо для спортсменов региона.

- Те ребята, которые пока не достигли больших успехов, смогут получить огромный опыт, посмотреть на других спортсменов, - отметил Буторин.

Соревнования пройдут в южно-сахалинском спортивно-развлекательном комплексе «Олимпия-парк» с 24 февраля. Вход свободный. Финал состоится 26-го числа.

Кикбоксинг – это спортивное единоборство, зародившееся в 1960-х годах. В данном виде борьбы разрешаются удары ногами, подсечки, броски.