Более семи тысяч сахалинских пенсионеров в 2016 году съездили в отпуск за счёт Пенсионного фонда, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Возможностью бесплатно проехать к месту отдыха и обратно воспользовались 7 тыс. 678 сахалинцев и курильчан. ПФР направил на это 196 млн. 350 тыс. 324 рубля.

В соответствии с законодательством компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории России и обратно производится неработающим пенсионерам – получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Компенсация предоставляется один раз в два года, в том числе по территории Сахалинской области. По желанию пенсионера компенсация может быть предоставлена одним из двух вариантов. Во-первых, пенсионер может заранее получить в ПФР специальные талоны и использовать их для приобретения билетов. Во-вторых, вернувшись из поездки, возместить деньги за самостоятельно купленные билеты.

Как правило, большинство пенсионеров обращаются за денежной компенсацией по уже произведенным расходам на проезд железнодорожным, воздушным, морским или автомобильным транспортом. Для сравнения: в 2016 году 109 сахалинцев и курильчан решили поехать в отпуск, воспользовавшись талонами, и 7 тыс. 569 пенсионеров обратились в ПФР за возмещением уже понесенных расходов.

Консультации о предоставлении компенсации оплаты проезда к месту отдыха и обратно сахалинцы и курильчане могут получить, обратившись в территориальные органы ПФР по Сахалинской области.