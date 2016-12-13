Сахалинские воздушные акробаты выступят на всероссийских соревнованиях

Сахалинские воздушные акробаты завоевали путевки на Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте «Надежды России», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики области.

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте прошли 2-6 февраля в городе Комсомольске-на-Амуре. За награды турнира боролись более 150 участников из Магаданской и Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского краев. По словам главного судьи соревнований Александра Коноштарова, такое количество спортсменов — своеобразный рекорд данного турнира, тем более что ранее на них приезжали представители шести субъектов Дальнего Востока, а в этом году всего четыре.

В целом, сборная области выступила удачно, хотя и не обошлось без обидных поражений. Так, например, Александра Юфина, выступавшая по программе мастеров спорта и показавшая в полуфинальных соревнованиях лучший результат, из-за полученной травмы не смогла участвовать в финале и автоматически переместилась на третью позицию.

- Другой сахалинец, Сергей Никитин, в предварительных соревнованиях стал вторым, в финале принял решение повысить сложность упражнений, чтобы обойти лидера, но, к сожалению, не справился с комбинацией и занял четвертое место. В остальном практически все участники, представляющие нашу область, не остались без награды - рассказывает руководитель региональной федерации по прыжкам на батуте Евгений Закраевский.

Для Сахалинской команды места распределились следующим образом:

Среди девочек:

По программе I спортивного разряда младшей подгруппы:

Щербань Вероника - 1-е место;

По программе I спортивного разряда старшей подгруппы:

Сырникова Полина - 2-е место;

Чеканова Кристина - 3-е место.

По программе кандидатов в мастера спорта:

Слесарева Елизавета - 3-е место.

По программе мастеров спорта в первенстве:

Волошина Екатерина - 1-е место;

По программе мастеров спорта в чемпионате:

Юфина Александра - 3-е место.

Среди мальчиков:

По программе I спортивного разряда младшей подгруппы:

Шулико Владислав - 1-е место;

По программе I спортивного разряда старшей подгруппы:

Куликов Владислав - 1-е место;

По программе кандидатов в мастера спорта:

Туйманов Максим - 1-е место;

Щербань Данило - 2-е место.

По программа мастеров спорта в первенстве:

Кулагин Евгений - 1-е место;

По программе мастеров спорта в чемпионате:

Кузнецов Даниил - 2-е место.

- Эти соревнования принесли неоценимый опыт для наших спортсменов. Некоторые после возвращения домой даже не стали брать положенный день отдыха, а вместо этого пришли на тренировку, чтобы начать осваивать новые упражнения более высокой сложности. Впереди у островных воздушных акробатов выступления на Всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте «Надежды России», первый этап которых будет проходить с 2 по 7 апреля в городе Раменское Московской области, - отметил руководитель сахалинской федерации.