450 нарушений прав потребителей выявлено на Сахалине в 2016 году

450 административных дел возбуждено по факту нарушения прав потребителей в 2016 году на Сахалине, сообщает пресс-служба регионального министерства торговли и продовольствия.

Об этом стало известно на первом в текущем году заседании рабочей группы по защите прав потребителей.

По словам начальника отдела защиты прав потребителей территориального управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Светланы Якушевской, всего в 2016-м было проведено порядка 300 проверок, 260 из которых - внеплановые. За это время специалисты Роспотребнадзора рассмотрели 1208 обращений, что на 146 больше, чем 2015 году. Львиная доля жалоб пришлась на сферу розничной торговли – 448 заявлений (37,1%), на бытовое обслуживание – 28 (2,3%), общественное питание – 22 обращения (1,8%).

По линии федеральной службы в суд подано 11 исковых заявлений о восстановлении нарушенных прав островитян. Сахалинцы жаловались на некачественные услуги ЖКХ и просроченные продукты питания. Также одна из жительниц областного центра сетовала на фирму - изготовителя окон ПВХ. По её делу в суд было направлено 4 иска.

Общая сумма, возмещённая потребителям, составила 390 тыс. рублей, из них 20 тысяч – компенсация морального вреда.

На совещании Якушевская рассказала о нововведениях в законодательстве РФ в сфере защиты прав потребителей, которые вступили в силу с начала 2017-го. Теперь контрольный орган может начать проверку недобросовестного продавца (исполнителя работ или поставщика услуг) только после документального подтверждения факта первичного обращения потребителя к нарушителю с претензией, которую последний проигнорировал или не удовлетворил.

По словам Якушевской, в любом случае у федерального ведомства нет полномочий возмещать ущерб, понесённый потребителем. Пострадавший может восстановить свои имущественные права либо в досудебном порядке, договорившись с продавцом или поставщиком услуг, или только через суд. Но это касается только тех случаев, когда правоотношения находятся в поле российской юрисдикции. Если ситуация связана с интернет-торговлей (особенно с участием зарубежных поставщиков), то здесь островитян может обезопасить от потерь только собственная осторожность и внимательность. Здесь российский закон о защите прав потребителя не действует.

Начальник отдела мониторинга исполнения законодательства на потребительском рынке департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Виктория Никифорова отметила, что для повышения информированности островных потребителей в прошлом году для старшеклассников областного центра было проведено 60 уроков, а также тематическая конференция с участием специалистов. Кроме того, издано 1200 буклетов, посвящённых защите прав потребителя.

Подводя итоги встречи, министр торговли и продовольствия региона Инна Павленко призвала коллег активизировать подготовку к празднованию 15 марта Всемирного дня защиты прав потребителей, расширив ее форматы. Она предложила более широко использовать аудиовизуальные информационные материалы и каналы их распространения. Использовать возможности сетевых торговых предприятий, общественного транспорта и других организаций. Также прозвучала идея о проведении конференции по защите прав потребителей на базе СахГУ с участием студентов и преподавателей.