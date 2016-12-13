Десять человек претендуют на кресло мэра Охи

Десять кандидатов выдвинуты на выборы мэра Охинского района, которые пройдут 12 марта, сообщается на сайте Сахалинской избирательной комиссии.

На кресло главы района претендуют бортмеханик «Авиашельфа» коммунист Сергей Гусев, бывший замминистра ЖКХ Сахалинской области единоросс Денис Кан, преподаватель СахГУ представитель ЛДПР Ольга Тараканова, заведующая детсадом справедливоросс Маргарита Филиппова, а также шестеро самовыдвиженцев – инженер Рустам Азнабаев, безработный депутат Кирилл Бакленёв, председатель профсоюза «Роснефть – Сахалин - Сервис», депутат Максим Копосов, директор рынка Инна Тишковец, работник ЖКХ Константин Фёдоров и инженер Елена Ширкунова.

С 6 февраля Охинская территориальная комиссия проводит регистрацию кандидатов. Первое заседание по проверке подписных листов от кандидатов закончилось регистрацией кандидатов от ЛДПР Ольги Таракановой и от КПРФ – Сергея Гусева. Решение по остальным кандидатам ТИК Охи примет 8 февраля.

Действующий глава района Александр Шкрабалюк в конце января заявил, что не будет участвовать в выборах. В начале декабря он был отстранён от должности по решению прокуратуры. Однако позже это решение обжаловал и оставался в кресле мэра вплоть до февраля нынешнего года. Бывший мэр был осуждён за превышение должностных полномочий.

По версии следствия, летом 2014 года градоначальник, поддавшись уговорам директора ЗАО «Дальэлектромонтаж» Владимира Левина, дал заведомо незаконное указание и.о. начальника управления капитального строительства Охинского района. По требованию руководителя она подписала документы о принятии и оплате фактически не выполненных по муниципальному контракту работ. В результате этого «Дальэлектромонтаж» необоснованно получил из бюджета более 332 млн рублей.