В Южно-Сахалинске пройдет лыжный турнир «Юный динамовец»
ХХ соревнования по лыжным гонкам на кубок мастера спорта СССР Анны Ермаковой под эгидой «Юный динамовец» пройдут в Южно-Сахалинске 9–10 февраля.
На базе школы зимних видов спорта за призы будут бороться около 300 участников из Охи, Ноглик, Александровска-Сахалинского, Долинска, Томари и несколько команд из областного центра.
Начало соревнований в 10:45.
Программа соревнований
9 февраля
личная гонка – стиль классический
Мальчики и девочки 2003-2004 годов рождения – 3 км
Мальчики и девочки 2005-2006 годов рождения – 1 км
Мальчики и девочки 2007 года рождения и младше – 500 м
10 февраля
эстафета – стиль свободный.
Мастер спорта СССР Анна Ермакова является неоднократным чемпионом и призёром ЦС «Динамо», международных соревнований в Польше, Чехословакии, Румынии, Австрии и Японии. За развитие динамовского движения на Сахалине она награждена почётным знаком «За заслуги в спорте», а в 2015 году постановлением президиума центрального совета «Динамо» ей присвоено звание «Почётный динамовец». В 1997 году рабочий коллектив областного совета «Динамо» выступил с инициативой о проведении соревнований в честь выдающихся спортсменов-динамовцев. Идея была поддержана руководством организации, и уже в 1998 году стали проводиться областные спортивные мероприятия. В их число входили лыжные гонки с участием самых юных спортсменов на кубок Ермаковой.
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