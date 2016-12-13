В Южно-Сахалинске пройдет лыжный турнир «Юный динамовец»

На базе школы зимних видов спорта за призы будут бороться около 300 участников из Охи, Ноглик, Александровска-Сахалинского, Долинска, Томари и несколько команд из областного центра.

Начало соревнований в 10:45.

Программа соревнований

9 февраля

личная гонка – стиль классический

Мальчики и девочки 2003-2004 годов рождения – 3 км

Мальчики и девочки 2005-2006 годов рождения – 1 км

Мальчики и девочки 2007 года рождения и младше – 500 м

10 февраля

эстафета – стиль свободный.

Наша справка

Мастер спорта СССР Анна Ермакова является неоднократным чемпионом и призёром ЦС «Динамо», международных соревнований в Польше, Чехословакии, Румынии, Австрии и Японии. За развитие динамовского движения на Сахалине она награждена почётным знаком «За заслуги в спорте», а в 2015 году постановлением президиума центрального совета «Динамо» ей присвоено звание «Почётный динамовец». В 1997 году рабочий коллектив областного совета «Динамо» выступил с инициативой о проведении соревнований в честь выдающихся спортсменов-динамовцев. Идея была поддержана руководством организации, и уже в 1998 году стали проводиться областные спортивные мероприятия. В их число входили лыжные гонки с участием самых юных спортсменов на кубок Ермаковой.