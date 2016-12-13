На Сахалине стартовала «Золотая шайба»

На Сахалине стартовал XIII областной финальный турнир дворовых команд «Спорт против подворотни – Золотая шайба».

12 лучших детских хоккейных дружин муниципалитетов собрались в Макарове. В течение шести дней они определят чемпиона области в старшей возрастной группе (2002-2003 г. р.) и разыграют единственную путевку в олимпийский Сочи на всероссийский финал «Золотой шайбы».

Напомним, что турнир дворовых команд «Спорт против подворотни» стартовал в 2005 году по инициативе областного управления молодежной политики. По одному разу сильнейшие детские хоккейные команды принимали Поронайск, Холмск и Южно-Сахалинск, девять финалов прошли в Макарове.

- Мы бесконечно благодарны макаровчанам – тренерам, местной администрации, волонтерам за постоянную поддержку проекта, - сказал автор проекта Андрей Хапочкин. – Я помню, как в 2005 году за ночь поставили деревянную коробку, а первые семь дворовых команд - у долинцев даже коньков не было - вышли на лед. Так на Сахалине возрождалась легендарная «Золотая шайба».

12 участников поделены жребием на две подгруппы. По итогам группового этапа четыре сильнейшие дружины, занявшие в своих подгруппах первое и второе места, продолжат борьбу за золотые медали по системе плей-офф. После первых двух дней соревнований специалисты Сахалинской федерации хоккея отдают предпочтение четырем коллективам – командам из Ноглик, Южно-Сахалинска, Макарова и Холмска.

- Понимаем, как дорого проведение таких соревнований – аренда льда, расценки в гостиницах Южно-Сахалинска - и всегда идем навстречу оргкомитету проекта «Спорт против подворотни», - поделился впечатлениями мэр района Андрей Красковский. – Сейчас у нас полным ходом идет допроектирование первого в районе ледового крытого комплекса, и хочется верить, что юбилейный турнир дворовых команд по хоккею на нашей территории пройдет уже на его искусственном льду.

Действительно, макаровчане всегда стараются устроить для участников настоящий праздник и лучшие по районным меркам условия. Они обеспечивают хорошие номера в гостинице и рабочем общежитии, отличное питание, ежедневную баню и вечерний досуг. По традиции отличным подарком для всех гостей стала церемония открытия турнира. В ней выступили детские творческие коллективы района, а организаторов угостили домашним хлебом-солью. Пока инженеры и специалисты мэрии и минспорта дорабатывают новый проект местного спорткомплекса, юные хоккеисты играют в деревянной дворовой коробке. Однако это никак не сказывается на уровне спортивной борьбы юных сахалинских хоккеистов.