На Кунашире заработал плавательный бассейн

Сегодня в Южно-Курильском районе начал работать первый плавательный бассейн, недавно введенный в эксплуатацию.

В нем занимаются взрослые дети, а за безопасностью на воде следят тренеры-инструкторы, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В дальнейшем в спортивно-оздоровительном комплексе, в состав которого входит и 25-метровый бассейн, будут проводиться уроки физкультуры для школьников. Здесь организуют работу спортивных секций, подготовку к сдаче нормативов комплекса ГТО, а также тренировки для всех желающих.

Средства на строительство спорткомплекса выделялись в рамках целевой программы социально-экономического развития Курильских островов из федеральной и региональной казны. Общая площадь здания составляет 1900 кв. м. Плавательный бассейн расположен на втором этаже. Подогрев и высококачественную фильтрацию воды обеспечивает оборудование, произведенное в Испании. Проектировщики предусмотрели также просторный тренажерный зал с полным набором оборудования, раздевалки, санузлы, душевые кабины и кафе. Представителям маломобильных групп населения подняться на второй этаж здания поможет лифт.

- Теперь у жителей района появилась возможность заниматься физкультурой, в том числе и плаванием, в очень комфортных условиях. Уверен, что новый объект станет центром притяжения для многих курильчан,- сказал зампред правительства области Александр Житков.

В этом он убедился во время командировки в Южно-Курильский район, в рамках которой проинспектировал и работу спортивных объектов.

В последнее время, отметил Александр Житков, спортивная инфраструктура Южно-Курильского городского округа развивается высокими темпами. На территории муниципалитета возведено несколько уличных спортивных площадок. Прошедшей осенью в селе Малокурильском на острове Шикотан в эксплуатацию ввели еще один спортивный комплекс. В его состав входят два зала - универсальный для игровых видов спорта и тренажерный. Также на острове появились два хоккейных корта. Один в селе Крабозаводском, другой – в Малокурильском. Оба корта обеспечены освещением, которое позволяет проводить тренировки и игры в вечерние часы, а также теплыми раздевалками, а потому очень популярны среди курильчан.