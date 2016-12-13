Артисты Чехов-центра провели литературный урок в школе

Артисты Чехов-центра провели творческий урок для учеников 3-го класса начальной общеобразовательной школы №7 Южно-Сахалинска.

По информации пресс-службы театра, они посвятили его жизни и творчеству великого писателя и поэта Пушкина. Школьникам рассказали важные вехи его биографии. С любопытством ребята слушали про детство маленького Саши и его лицейские годы, узнали о родителях и любимой няне Арине Родионовне, знакомстве с первой красавицей Натальей Гончаровой и трагической дуэли. Рассказ артисты перемежали чтением стихотворений, сказок и исполнением песен.

Идея такого литературного урока родилась во время занятий артистов театра с преподавателем по сценической речи Дальневосточного государственного института искусств Светланой Кустовой. В роли педагогов выступили артисты Елена Денисова, Антон Ещиганов, Мария Картамакова, Александр Ли, Ирина Женихова, Анастасия Быкова, Виктор Крахмалев, Елена Ловягова, Сергей Авдиенко.

Это не первая встреча школьников с труппой театра. В рамках проекта «Классный театр» с начала учебного года Чехов-центр тесно сотрудничает с образовательным учреждением, расположенным по соседству. Артисты проводят для третьеклашек познавательные уроки, рассказывают о театре, водят на экскурсии и спектакли. А во время последнего Дальневосточного театрального форума драматург Анна Богачева совместно с сахалинскими школьниками написала «Суперсказку».