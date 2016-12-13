Сахалинец обокрал молодоженов и стал фигурантом уголовного дела

В Александровске-Сахалинском один из гостей на свадьбе ушел с праздничного пиршества с телефоном новоиспеченного супруга.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, кража была совершена на второй день торжеств в доме у молодоженов. О происшествии хозяин сразу сообщил в полицию.

Сыщики начали поиски вора с установления участников праздника, пришедших в тот день. Среди гостей оказался 21-летний житель райцентра, попадавший ранее в поле зрения полиции. В декабре 2016 года городской суд признал его виновным в краже банковской карты, с которой потом снял 11 тыс. рублей. По решению суда он был наказан 240 часами обязательных работ.

Учитывая биографию молодого человека, полиция стала разрабатывать его в качестве подозреваемого. Вскоре версия сыщиков подтвердилась. Полицейские изъяли украденный гаджет и приобщили его к материалам уголовного дела. Парню инкриминируется преступление по статье 158 УК РФ (кража). В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Сотовый телефон в скором времени будет возвращен законному владельцу.