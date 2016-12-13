Несовершеннолетний сахалинец украл у автоледи 70 тыс. рублей

Сотрудники угрозыска регионального управления МВД России помогли своим коллегам из Макаровского района раскрыть кражу крупной суммы денег, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе ведомтсва.

Из материалов уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), оперативники установили обстоятельства преступления.

По данным предварительного следствия, в конце прошлого года 50-летняя местная жительница застряла на дороге. Пытаясь выбраться из сугробов, она съехала на обочину. Проезжавшие мимо трое молодых людей решили помочь ей. Автоледи уступила свое водительское сиденье одному из них, а сама осталась на улице. Парень заметил в салоне иномарки сумочку с кошельком, из которого вытащил 70 тыс. рублей. Пропажу женщина заметила только после того, как троица, так и не сумев выручить ее, отправилась дальше. О краже она сообщала в полицию.

Областные оперативники практически сразу установили личность и местонахождение фигуранта. Им оказался несовершеннолетний макаровчанин, судимый в позапрошлом году за совершение кражи и состоящий на учете в ПДН.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.