«Кристалл» приглашает сахалинцев на открытый каток

Дворец спорта «Кристалл» приглашает сахалинцев открытый ледовый каток, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе спортивно-развлекательного учреждения.

Площадка у «Кристалла» отличается от большинства аналогичных объектов в областном центре по качеству ледового покрытия. При подготовке катка используется специальная ледозаливочная техника, благодаря которой покрытие здесь не хуже, чем на крытой арене Дворца спорта. В администрации учреждения стараются поддерживать площадку в оптимальном состоянии: территория оперативно очищается от снега, а лед заливают ежедневно перед началом первого сеанса.

Со спадом праздничного ажиотажа, когда каток у «Кристалла» был заполнен любителями коньков до предела, в будние и выходные дни здесь довольно свободно. Площадь катка составляет около 846 кв. метров, за сеанс одновременно могут кататься 50 посетителей.

На катке созданы все условия, чтобы приятно провести время: гладкий лед, возможность взять коньки напрокат, музыкальное и световое оформление, внутри здания можно согреться горячим кофе.

В будние дни каток у «Кристалла» доступен с 18:00 до 21:45, в выходные и праздники - с 12:00 до 21:45. Время катания разграничено на периоды по 45 минут. Стоимость сеанса для взрослых и детей составляет 100 рублей.

Посетители могут воспользоваться прокатом коньков или принести собственные. Прокат обойдется 150 рублей за сеанс. Для гостей работает гардероб, предоставляются услуги по заточке коньков.